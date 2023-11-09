Реклама
Прямой эфир
Общество
МЧС предупредило о метели и сильном ветре на Камчатке
Мир
Путин прилетел в Казахстан для участия в переговорах с Токаевым
Мир
В минобороны ФРГ заявили о выводе военнослужащих и техники из Польши
Мир
Пентагон сообщил о нанесении удара по объекту КСИР в Сирии
Происшествия
Пепловый шлейф камчатского вулкана Шивелуч протянулся на 80 км
Мир
Трамп назвал своего возможного вице-президента на выборах в 2024 году
Мир
Экс-агент ЦРУ Джиральди рассказал об осознании США проигрыша на Украине
Армия
«Ланцет» уничтожил польскую гаубицу Krab ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на Зеленского
Общество
Вильфанд предупредил о сильных дождях в Москве с 12 ноября
Общество
Путин поручил привести в нормативное состояние федеральную трассу «Колыма»
Мир
ВКС РФ поразили пункт управления и укрытия боевиков в Сирии
Армия
Военные группировки «Восток» уничтожили до 145 солдат ВСУ

Американские СМИ отметили превосходство российских ракет над натовскими

MWM: НАТО значительно уступает России в количестве и качестве зенитных ракет
0
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия производит больше боеприпасов для противовоздушной обороны (ПВО), чем все страны Североатлантического альянса вместе взятые, а российские зенитные ракеты не имеют аналогов в мире. Об этом 8 ноября сообщили в американском военном журнале Military Watch Magazine (MWM).

В статье высоко оценили возможности ракеты 40Н6 позволить комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции. Такой особенностью больше не обладают никакие системы в мире, что делает ее уникальной.

Авторы публикации пояснили, что изгиб поверхности Земли значительно осложняет способность зенитных ракет поражать цели на малой высоте на больших дистанциях. Поэтому они назвали ракету 40Н6 бесподобной.

Отмечается, что Москва обладает количественными возможностями поставлять комплексы С-400 в Белоруссию и Индию, а также восполнять свой расход оружия в рамках специальной военной операции (СВО).

«Россия однозначно обладает значительным перевесом в производственных мощностях [по выпуску зенитных ракет] над всеми странами НАТО вместе взятыми», — заключили в журнале.

Эффект бомбы: американцев пытаются убедить в пользе поставок оружия Киеву
Эксперты сомневаются, что развитие ВПК станет надежной опорой для рынка труда и экономики США в целом

Ранее, 4 ноября, секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев отметил лидерство России в сфере ракетно-ядерных вооружений. По его словам, страна опередила конкурентов, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед.

До этого, 16 октября, высокий уровень технической подготовки российской армии признал командир 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что российская армия обладает численным преимуществом, более совершенными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведывательным оборудованием. Всё это сильно затрудняет продвижение войск ВСУ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023