Россия производит больше боеприпасов для противовоздушной обороны (ПВО), чем все страны Североатлантического альянса вместе взятые, а российские зенитные ракеты не имеют аналогов в мире. Об этом 8 ноября сообщили в американском военном журнале Military Watch Magazine (MWM).

В статье высоко оценили возможности ракеты 40Н6 позволить комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции. Такой особенностью больше не обладают никакие системы в мире, что делает ее уникальной.

Авторы публикации пояснили, что изгиб поверхности Земли значительно осложняет способность зенитных ракет поражать цели на малой высоте на больших дистанциях. Поэтому они назвали ракету 40Н6 бесподобной.

Отмечается, что Москва обладает количественными возможностями поставлять комплексы С-400 в Белоруссию и Индию, а также восполнять свой расход оружия в рамках специальной военной операции (СВО).

«Россия однозначно обладает значительным перевесом в производственных мощностях [по выпуску зенитных ракет] над всеми странами НАТО вместе взятыми», — заключили в журнале.

Ранее, 4 ноября, секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев отметил лидерство России в сфере ракетно-ядерных вооружений. По его словам, страна опередила конкурентов, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед.

До этого, 16 октября, высокий уровень технической подготовки российской армии признал командир 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что российская армия обладает численным преимуществом, более совершенными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведывательным оборудованием. Всё это сильно затрудняет продвижение войск ВСУ.