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Секретарь Совбеза РФ Патрушев указал на лидерство России в ракетных вооружениях

Патрушев: Россия опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерных вооружений
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Россия опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерных вооружений, гарантировав свою безопасность на десятилетия вперед, заявил в субботу, 4 ноября, секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед», — заявил секретарь СБ РФ.

Он также отметил, что Запад с помощью цензуры намеренно скрывает успехи России и стремится всячески ее очернить. Так, западные СМИ целенаправленно игнорируют тот факт, что Россия смогла обеспечить свою военную, экономическую и продовольственную безопасность, добавил секретарь Совбеза.

«Спросите, почему это замалчивается зарубежной прессой и западными политиками? Ответ простой. России объявлена беспрецедентная экономическая война», — констатировал Патрушев, подчеркнув, что «экономический блицкриг в отношении России провалился».

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12 сентября президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что Россия работает над созданием оружия на новых физических принципах. Оно в будущем должно обеспечить безопасность страны, уточнил российский лидер.

16 июня Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. При этом Москва выступает против использования тактического ядерного оружия, однако если возникнет угроза территориальной целостности, независимости, суверенитету и самому существованию государства, то Россия вправе применить его, напомнил российский лидер.

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