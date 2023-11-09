Реклама
Прямой эфир
Мир
Столтенберг заявил о приверженности НАТО контролю над вооружениями
Происшествия
Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели над морем в Севастополе
Мир
Правительство Венгрии заявило о несоответствии Украины критериям вступления в ЕС
Мир
«Хезболла» заявила о ракетном ударе по израильскому объекту на границе с Ливаном
Экономика
ЦБ РФ протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду
Мир
Al Jazeera сообщает о девяти погибших в результате атаки Израиля на лагерь в Дженине
Мир
МИД РФ назвал провокационным заявление чиновника Израиля о ядерном оружии
Общество
Госдума в первом чтении одобрила создание реестра неплательщиков алиментов
Мир
Силуанов призвал активнее развивать экономические отношения с Казахстаном
Наука и техника
Борисов сообщил о продолжении подготовки полетов с космодрома Восточный
Общество
Сыновья Кадырова награждены высшим орденом парламента Чечни
Общество
МВД завершило следствие по делу бывшего замглавы Минтранса Токарева
Происшествия
Певца Мишу Марвина обманули на 255 тыс. рублей при аренде квартиры в Москве

ЦБ РФ протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральный Банк (ЦБ) РФ в 2024 году протестирует оплату цифровым рублем при помощи динамического QR-кода. Об этом 9 ноября рассказала журналистам первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

По ее словам, банки ожидают увидеть операции между юридическими лицами, а также оплату не только по статическому, но и по динамическому QR-коду.

«У нас стоит это в планах на следующий год, мы идем четко по графику», — сказала она.

Пилотное тестирование: как оплатить проезд цифровым рублем
За электронные деньги можно будет приобрести карту «Тройка»

Накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что тестирование цифрового рубля идет по плану. По ее словам, Центробанк в 2024 году расширит пилот проекта и в 2025 году перейдет к массовому внедрению.

До этого, 1 сентября, первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что 13 российских банков начали тестировать цифровой рубль. По ее словам, прошло несколько тысяч операций, в числе которых переводы друг другу, а также операции по оплате в торгово-сервисных предприятиях.

Цифровой рубль — третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Он находится в виде цифрового кода в электронном кошельке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023