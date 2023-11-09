ЦБ РФ протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду

Центральный Банк (ЦБ) РФ в 2024 году протестирует оплату цифровым рублем при помощи динамического QR-кода. Об этом 9 ноября рассказала журналистам первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

По ее словам, банки ожидают увидеть операции между юридическими лицами, а также оплату не только по статическому, но и по динамическому QR-коду.

«У нас стоит это в планах на следующий год, мы идем четко по графику», — сказала она.

Накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что тестирование цифрового рубля идет по плану. По ее словам, Центробанк в 2024 году расширит пилот проекта и в 2025 году перейдет к массовому внедрению.

До этого, 1 сентября, первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что 13 российских банков начали тестировать цифровой рубль. По ее словам, прошло несколько тысяч операций, в числе которых переводы друг другу, а также операции по оплате в торгово-сервисных предприятиях.

Цифровой рубль — третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Он находится в виде цифрового кода в электронном кошельке.