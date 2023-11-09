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Финансовый аналитик назвал позитивным решение об обмене замороженными активами

Путин подписал указ об обмене активами: эксперт Сокол назвал решение позитивным
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который допускает обмен замороженными в России и за рубежом активами. По мнению финансового аналитика маркетплейса «Финмир» Павла Сокола, такой шаг показывает, что власти России хотят помочь гражданам, попавшим под блокировку активов вследствие санкций. В беседе с «Известиями» он назвал решение позитивным.

«В целом новость однозначно позитивная и показывающая, что власти РФ хотят помочь гражданам, попавшим под заморозку активов вследствие санкций. При этом это именно обычные рядовые инвесторы, так как речь сейчас идет о портфелях до 100 тыс. рублей», — сказал он.

Эксперт обратил внимание на то, что пока неясно, как именно будет осуществляться эта процедура. Однако, по его словам, сама возможность уже показывает, что власти РФ ищут варианты и готовы на реальные шаги по урегулированию ситуации на взаимовыгодных условиях, чтобы и иностранные граждане, имеющие средства в РФ на счетах типа С, могли покинуть Россию, и отечественные инвесторы с иностранными портфелями ценных бумаг могли разморозить свои активы и вернуть свои средства.

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О какой сумме идет речь и действительно ли Киев получит эти деньги, пока неизвестно

Ранее в этот день в пресс-службе Минфина сообщили, что в обмене заблокированных в России средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян будут участвовать брокеры и другие участники рынка ценных бумаг. При этом в организации самого обмена государство участвовать не будет. Механизм будет полностью добровольным.

22 августа министр финансов Антон Силуанов заявил, что за рубежом заблокированы активы более 3,5 млн граждан РФ. Общий объем средств составляет 1,5 трлн рублей.

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