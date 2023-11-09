Минфин уточнил особенности обмена замороженными активами

В обмене заблокированных в России средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян будут участвовать брокеры и другие участники рынка ценных бумаг, сообщили в пресс-службе Минфина РФ 9 ноября. Там уточнили, что в организации самого обмена государство участвовать не будет.

«Указ президента РФ создает законодательные возможности для проведения обмена замороженными активами, в организации самого обмена государство участвовать не будет. В нем будут участвовать брокеры и другие участники рынка ценных бумаг», — отметили в министерстве.

Как там подчеркнули, механизм будет полностью добровольным для всех участников рынка.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных в РФ средств иностранных инвесторов можно будет обменять на замороженные активы россиян. В документе уточняется порядок продажи зарубежных ценных бумаг, принадлежащих гражданам России, иностранцам за счет средств, находящихся на счетах типа С. При этом совокупная начальная стоимость отчуждаемых в соответствии с указом иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может быть больше 100 тыс. рублей.

Ранее, 22 августа, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство совместно с Центробанком РФ на основании ранее поддержанных главой государства мер подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов россиян. По его словам, за рубежом заблокированы активы более 3,5 млн граждан РФ, общий объем которых составляет 1,5 трлн рублей.