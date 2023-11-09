Депутат рады призвала ввести сухой закон для украинского военного руководства

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала ввести сухой закон среди украинского военного руководства в условиях военного положения. Об этом в четверг, 9 ноября, нардеп сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Соответствующее обращение она направила в украинское минобороны и главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному.

По мнению депутата, запрет не должен превратиться в формальность, а должен послужить поводом для изменения отношения к алкоголю. При этом именно высшее руководство должно показать пример для нижестоящих военнослужащих, считает Безуглая.

Ранее, 27 октября, пленный боец ВСУ Владимир Непретворенный рассказал «Известиям» о проблемах с алкоголем и наркотиками в украинской армии. Он заявил, что доставкой наркотических веществ в подразделения занимаются волонтеры, о чем знают и имеют с этого выгоду сержанты и офицеры боевых частей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.