Актер из «Бригады» Кирис рассказал о самочувствии после инцидента в ресторане

Общественный деятель, российский актер, известный по роли в сериале «Бригада», Денис Кирис по-прежнему «неважно себя чувствует». Об этом он сообщил 9 ноября в разговоре с «Известиями».

Ранее в этот день в Telegram-каналах появилась информация, что 49-летнему актеру стало плохо, после того, как он выпил несколько бокалов алкоголя в одном из ресторанов Москвы. Уточнялось, что сотрудники заведения вызвали Кирису скорую помощь.

«Не забрали (на «скорой». — Ред.) я остался <…>, но неважно чувствую себя», — рассказал Кирис.

Он допустил, что причиной ухудшения самочувствия мог стать алкоголь или скачок сахара в крови, однако точная причина неизвестна. Кирис также сообщил, что он не связывает ухудшение здоровья со своей профессиональной деятельностью.

«Сейчас решим, посмотрим, может вызовем (скорую помощь. — Ред.)», — добавил он.

Денис Кирис начинал свою карьеру как актер театра «Сопричастность» в 1995 году. Известность ему принесла роль оперативника в «Бригаде», кроме того, он снялся в таких проектах, как «Дикий–2», «Антикиллер» и «След».

Накануне, 8 ноября, стало известно, что народная артистка России, актриса театра и кино Раиса Максимова была госпитализирована ранее в среду, причиной стало снижение гемоглобина. Как сообщил в тот день источник «Известий», Максимова находилась в больнице в состоянии средней степени тяжести.