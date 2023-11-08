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Общество
Актриса Раиса Максимова попала в больницу

Актриса Раиса Максимова попала в больницу

Актрису Раису Максимову госпитализировали из-за снижения гемоглобина
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Народная артистка России, актриса театра и кино Раиса Максимова была госпитализирована. Причиной послужило снижение гемоглобина.

Как рассказала «РИА Новости» невестка артистки Елена Шойко в среду, 8 ноября, 94-летняя артистка проходит госпитализацию каждый месяц, поскольку «уже не работает костный мозг», что и приводит к сильному снижению гемоглобина. Госпитализация требуется для переливания крови.

Невестка Максимовой уточнила, что это уже пятая госпитализация в этом году, отмечает телеканал «Звезда». После процедуры гемоглобин поднимается, а затем в течение месяца начинает падать, и снова требуется переливание.

«И, к сожалению, так будет до конца ее жизни, потому что по-другому никак. Эта госпитализация не плановая, но у нас так происходит каждый месяц», — добавила собеседница агентства.

Артистка находится в одной из столичных больниц, сообщает телеканал «360».

Раиса Максимова родилась в Саратове в 1929 году. В 1946 году окончила Саратовское театральное училище и до 1952 года играла на сцене Саратовского ТЮЗа. В 1956 году она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра. Ее сокурсниками были такие актеры, как Олег Басилашвили, Татьяна Доронина, Михаил Козаков, Евгений Евстигнеев, Владимир Сергачев.

В 1987 году Максимова ушла в МХТ имени Чехова при разделе театра на два коллектива, пишет НСН. Несмотря на свой возраст, она продолжает играть на сцене, отмечает сайт kp.ru.

Среди спектаклей с ее участием — «Синяя птица», «На дне», «Последние», «Старый Новый год», «Три сестры», «Утиная охота», «Перламутровая Зинаида», «Тартюф», сообщает Life.ru. Помимо этого, она снималась в фильмах «Вдовы», «Идиот», «Послушай, не идет ли дождь», «Моя судьба», а также в сериале «Закон и порядок», отмечает агентство городских новостей «Москва».

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