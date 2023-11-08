Источник рассказал о состоянии госпитализированной актрисы Максимовой

Народная артистка России, актриса театра и кино Раиса Максимова находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом в среду, 8 ноября, сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, к аппаратам 94-летнюю артистку не подключают, она находится в сознании. У актрисы есть хронические заболевания, в том числе анемия и атеросклероз аорты.

Как уточнил информатор, Максимову перевели в общую палату в гематологическое отделение.

Народная артистка России, актриса театра и кино Раиса Максимова была госпитализирована ранее в среду. Причиной стало снижение гемоглобина. По словам невестки актрисы Елены Шойко, артистка проходит госпитализацию каждый месяц, поскольку у нее «уже не работает костный мозг», что и приводит к сильному снижению гемоглобина.

Раиса Максимова родилась в Саратове в 1929 году. В 1946 году окончила Саратовское театральное училище и до 1952 года играла на сцене Саратовского ТЮЗа. В 1956 году она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра. Ее сокурсниками были такие актеры, как Олег Басилашвили, Татьяна Доронина, Михаил Козаков, Евгений Евстигнеев, Владимир Сергачев.

В 1987 году Максимова ушла в МХТ имени Чехова при разделе театра на два коллектива. Несмотря на свой возраст, она продолжает играть на сцене.

Среди спектаклей с ее участием — «Синяя птица», «На дне», «Последние», «Старый Новый год», «Три сестры», «Утиная охота», «Перламутровая Зинаида», «Тартюф». Помимо этого, она снималась в фильмах «Вдовы», «Идиот», «Послушай, не идет ли дождь», «Моя судьба», а также в сериале «Закон и порядок».