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В РАН усомнились, что 2023 год станет самым жарким за 125 тыс. лет
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В РАН усомнились, что 2023 год станет самым жарким за 125 тыс. лет

2023 год может стать самым жарким за 125 тыс. лет: мнение ученого РАН Семенова
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Фото: ТАСС/Zuma
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Текущий год действительно может стать самым теплым за всю историю наблюдений. Однако заявления о том, что он может стать самым жарким за последние 125 тыс. лет, требуют более основательного утверждения, заявил 9 ноября в разговоре с «Известиями» академик РАН, профессор РАН, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на исследование ученых из Европейского союза сообщило, что 2023 год может стать самым жарким за последние 125 тыс. лет.

Как отметил Семенов, уверенно можно полагаться только на инструментальные наблюдения, которые ведутся на протяжении последних полутора веков. Кроме того, ученые имеют относительно достоверные реконструкции температурных аномалий с начала нашей эры.

«Что касается исследования, которое цитирует Reuters, что 2023 год может стать самым жарким за последние 125 тыс. лет, — эти расчеты основаны на статистических оценках и требуют более основательного подтверждения», — заявил он.

В целом, по его словам, до конца года глобальная температура будет повышаться. Это связано с Эль-Ниньо — явлением, в результате которого в восточной экваториальной части Тихого океана аномально нагревается поверхностный слой воды.

«Эль-Ниньо повторяется раз в 4–5 лет. Например, сильные эффекты, связанные с ним, наблюдали в 2015 году. Тогда тоже был побит мировой температурный рекорд. Однако в текущем году в связи с общим глобальным потеплением наверняка этот показатель будет превышен», — отметил специалист.

Наиболее сильное влияние Эль-Ниньо оказывает в районах Центральной Америки и в Юго-Восточной Азии. Например, в Индии происходят сильные засухи. Для России существенных последствий в результате Эль-Ниньо ожидать не стоит, подчеркнул он.

«Тем не менее в связи с глобальным потеплением общий тренд на повышение среднегодовой температуры в России сохранится. Например, в Московском регионе средняя температура января 40 лет назад составляла –10 градусов, а сейчас — около –6 градусов. Поэтому новогодние праздники, скорее всего, будут теплыми», — подытожил Семенов.

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16 августа доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в разговоре с «Известиями» заявил, что температурные рекорды, в том числе в Турции, — это логичное следствие глобального потепления. И в ближайшие годы таких рекордов по всему миру будет становиться только больше.

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