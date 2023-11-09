В ГД указали на выгоду для США уничтожения российского проекта «Арктик СПГ – 2»

Вашингтон добивается прекращения существования ООО «Арктик СПГ – 2» в рамках своих интересов. Об этом 9 ноября заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Накануне помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт сообщил, что Вашингтон добивается прекращения существования ООО «Арктик СПГ – 2», реализующего проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ).

«Ничего нового, всё очень цинично и прагматично. По-американски: ничего личного, только бизнес. Они таким образом продвигают свои интересы. Интерес заключается в том, что они строят мощи по производству СПГ, причем газ добывается методом гидроразрыва пласта, загрязняя землю, территорию этими выбросами, это самый грязный газ на земле», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Кроме того, как отметил Завальный, при производстве СПГ таким методом идут выбросы СО2, а это противоречит экологической стратегии президента США Джо Байдена.

«Сегодня 14 млн т в год — выбросы при производстве СПГ. Это противоречит экологической повестке Байдена, но в то же время они это делают. Конечно, это в их интересах. Цена на газ не снижается меньше, чем 500$ за 1 тыс. кубов. Это их достижение, они ограничили присутствие российского газа, взорвали «Северный поток – 2», лишили немцев и Европу в целом дешевого российского газа, лишили конкуренции. Америка просто зарабатывает на Европе», — сказал депутат.

В июле президент РФ Владимир Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2» по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданский полуостров. Глава государства выразил уверенность, что «Арктик СПГ – 2» будет реализован в срок. По его словам, производство СПГ оказывает комплексное влияние на развитие всей экономики страны.

В сентябре Путин заявил, что российские нефтяные и газовые компании чувствуют себя уверенно, несмотря на враждебные действия некоторых стран и санкции.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе.