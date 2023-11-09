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Беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Курской области

В Курской области дрон сбросил на маслодельный комбинат три кассетных боеприпаса
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Фото: t.me/gubernator_46
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный завод в городе Суджа, который расположен в приграничном районе Курской области. Об этом 9 ноября сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он отметил, что в результате атаки получило повреждения подземное хранилище продуктов.

«Было сброшено три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции», — указал Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что один из боеприпасов не разорвался, в связи с чем для его обезвреживания были вызваны саперы. Он призвал граждан не приближаться к обломкам беспилотников и сообщать о любых подозрительных находках в правоохранительные органы, добавила «Газета.Ru».

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Ранее, 4 ноября, Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа в воздухе над Курской областью. Старовойт призвал жителей сохранять спокойствие. До этого в ведомстве сообщили об уничтожении средствами ПВО РФ двух украинских беспилотников в Брянской и Курской областях 1 ноября.

Еще ранее, 14 октября, Старовойт сообщал, что система противовоздушной обороны сбила в регионе сразу 12 беспилотников ВСУ над Курском и Курским районом. Он добавил, что падение обломков было зафиксировано в городской черте и селе Зорино. Никто из жителей не пострадал.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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