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ВС РФ уничтожили два украинских БПЛА в Брянской и Курской областях

МО: ВС РФ уничтожили два украинских беспилотника в небе над Курской и Брянской областями
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Фото: соцсети
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили два украинских беспилотника в Брянской и Курской областях. Об этом 1 ноября сообщило Минобороны РФ.

«В течение ночи 1 ноября пресечены попытки террористических атак киевского режима с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Беспилотники над территорией двух регионов уничтожили дежурные средства ПВО, отметили в ведомстве.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

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Накануне Минобороны РФ сообщило о перехвате двух украинских беспилотников в небе над Курской областью. Также 31 октября украинский БПЛА был уничтожен и в Брянской области примерно в 16:00 мск. Кроме того, в Белгородской области был уничтожен украинский дрон в 13:00. До этого очередной украинский беспилотник был сбит в 11:30 в воздухе над регионом.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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