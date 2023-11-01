В Курской области силы ПВО перехватили два беспилотника ВСУ
Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины были перехвачены в небе над Курской областью. Об этом 31 октября сообщает Минобороны России.
«31 октября около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― сказано в сообщении министерства.
Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.
Ранее в этот день украинский БПЛА был уничтожен и в Брянской области примерно в 16:00 мск. Кроме того, в Белгородской области был уничтожен украинский дрон в 13:00. До этого очередной украинский беспилотник был сбит в 11:30 в воздухе над регионом.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.