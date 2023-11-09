Евкуров вручил орден Суворова российской группировке войск в Сирии

Российской группировке войск в Сирии на авиабазе Хмейним вручили орден Суворова за героизм и мужество. Орден вручил замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Об этом 9 ноября сообщили в Минобороны РФ.

«Указом президента Российской Федерации российская группировка войск в Сирии награждена орденом Суворова за заслуги в обеспечении безопасности государства, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения операции по поддержанию международного мира», — говорится в сообщении.

В торжественной церемонии приняли участие командование и личный состав группировки войск РФ в Сирии, представители вооруженных сил САР и ряд приглашенных гостей.

«Сегодня, в значимый исторический день, я горжусь тем, что прикрепляю к боевому знамени группировки войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике орден Суворова. Весь личный состав группировки, кто на протяжении восьми лет выполнял боевые и специальные задачи на территории Сирии, является образцом служения Отечеству, демонстрирует верность лучшим традициям российского воинства и с полной самоотдачей выполняет все поставленные Верховным главнокомандующим ВС РФ задачи», — приводит Минобороны слова Евкурова в ходе его выступления перед личным составом группировки.

Также в ходе церемонии замминистра обороны РФ Тимур Иванов передал помощнику командующего группировкой войск по работе с верующими военнослужащими протоирею Игорю Любченко икону «Спас Нерукотворный».

Накануне Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили в провинции Идлиб пункт управления и подземные укрытия боевиков, причастных к обстрелам военнослужащих правительственных войск Сирии, сообщал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Также представители ЦПВС провели гуманитарную акцию в провинции Хасеке, нуждающемуся населению выданы продовольственные наборы общим весом 2,8 т. Помимо этого, из оккупированной США зоны Эт-Танф, где сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, российскими силами был обеспечен выход 61 беженца.

Днем ранее, 7 ноября, ВКС России поразили подземное укрытие боевиков, от обстрела которых погибли двое военнослужащих правительственных войск Сирии.