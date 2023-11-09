Госдеп США признался в стремлении уничтожить проект «Арктик СПГ – 2»

Власти Соединенных Штатов Америки планируют реализацию плана по прекращению работы ООО «Арктик СПГ – 2», занимающегося проектом строительства завода по сжижению природного газа (СПГ). Об этом 8 ноября сказал помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

Также он указал на то, что власти Вашингтона намерены снизить доходную составляющую России от экспорта нефти и газа.

«Мы делаем всё возможное, чтобы ускорить эту тенденцию, применяя два механизма. Во-первых, мы ускоряем энергетический переход как в США, так и в мире», — сказал Пайатт на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

Помимо прочего он заявил, что в США периодически ведутся работы, которые направлены на сокращение в будущем денежных доходов России от экспорта энергоносителей. В связи с этим, например, 2 ноября американское министерство финансов ввело новые санкции в отношении «Арктик СПГ – 2».

«Наша цель заключается в том, чтобы прекратить существование этого проекта», — подчеркнул Пайатт.

По словам помощника госсекретаря США, руководство Вашингтона хочет добиться прекращения проекта «Арктик СПГ – 2» «посредством санкций в сотрудничестве с партнерами по Группе семи (G7) и за ее пределами».

Ранее, 4 ноября, вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в 2023 году произведет приблизительно 30 млн т СПГ. Он добавил, что к 2030 году страна планирует выйти на уровень производства СПГ порядка 100 млн т. По словам Новака, страна ставит задачу занять долю в 20% в мировом производстве. При этом сегодняшняя доля России составляет около 8%.

Кроме того, 11 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия уже практически нашла альтернативу европейскому газовому рынку. Так, РФ будет расширять поставки своих энергоресурсов в Азию, для этого будут прокладываться новые маршруты и приводиться в порядок уже существующие, подчеркнул российский лидер.

Ранее, 20 июля, глава РФ дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2» по Северному морскому пути (Севморпуть) к месту эксплуатации на Гыданский полуостров. Владимир Путин отметил свою уверенность в том, что «Арктик СПГ – 2» будет реализован четко в срок. По его словам, производство СПГ комплексно влияет на развитие всей экономики российского государства.

Ожидается, что проект «Арктик СПГ – 2» будет запущен в конце 2023 – начале 2024 года. По проекту, планируется построить три технологические линии по производству сжиженного природного газа (СПГ) общей мощностью 19,8 млн т в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Запуск второй и третьей линий планируется в 2024 и 2026 годах соответственно.

Страны Запада увеличили давление на Россию при помощи санкций в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе.