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Путин поручил известить россиян об изменениях в защите от долговых нагрузок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Президент России Владимир Путин 8 ноября на совещании с кабмином сообщил об изменениях в защите граждан с долговой нагрузкой и попросил доложить о них, чтобы люди знали.

В ходе совещания Путин попросил министра экономического развития РФ Максима Решетникова начать с вопроса о защите граждан с высокой долговой нагрузкой.

«Здесь есть некоторые изменения. И нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», — сказал президент.

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Путин 8 ноября провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Основная тема обсуждения — меры по борьбе с онкологическими заболеваниями. Президент в ходе совещания указал, что необходимо добиваться качества отечественного медицинского оборудования и обеспечить им российский рынок.

С 1 сентября для банков ужесточили условия предоставления кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Эта мера направлена на то, чтобы ограничить предоставление рискованных кредитов населению. Как объяснили в Центробанке РФ, в последние месяцы в стране выросли показатели потребительского кредитования. Кроме того, всё более востребованными становятся кредитные карты. Регулятор обеспокоен возросшими рисками, и с этой целью вводятся новые правила предоставления кредитов.

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