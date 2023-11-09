Путин поручил известить россиян об изменениях в защите от долговых нагрузок
Президент России Владимир Путин 8 ноября на совещании с кабмином сообщил об изменениях в защите граждан с долговой нагрузкой и попросил доложить о них, чтобы люди знали.
В ходе совещания Путин попросил министра экономического развития РФ Максима Решетникова начать с вопроса о защите граждан с высокой долговой нагрузкой.
«Здесь есть некоторые изменения. И нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», — сказал президент.
Путин 8 ноября провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Основная тема обсуждения — меры по борьбе с онкологическими заболеваниями. Президент в ходе совещания указал, что необходимо добиваться качества отечественного медицинского оборудования и обеспечить им российский рынок.
С 1 сентября для банков ужесточили условия предоставления кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Эта мера направлена на то, чтобы ограничить предоставление рискованных кредитов населению. Как объяснили в Центробанке РФ, в последние месяцы в стране выросли показатели потребительского кредитования. Кроме того, всё более востребованными становятся кредитные карты. Регулятор обеспокоен возросшими рисками, и с этой целью вводятся новые правила предоставления кредитов.