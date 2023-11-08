Путин призвал добиваться качества отечественного медицинского оборудования

Необходимо добиваться качества отечественного медицинского оборудования и обеспечить им российский рынок. Об этом в среду, 8 ноября, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ.

«От них нужно добиваться качества и им нужно обеспечить рынок», — заявил российский лидер.

Таким образом он прокомментировал слова главы российского Минздрава Михаила Мурашко о том, что все отечественные производители медоборудования настроены на инновационные решения.

Кроме того, в ходе совещания вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что в стране планируется открыть новые производства аппаратов МРТ, КТ, комплексов электронной лучевой терапии и другой медицинской аппаратуры.

Он также отметил, что сфере ядерной медицины уделяется приоритетное внимание. При этом ГК «Росатом» входит в пятерку мировых производителей сырьевой медицинской радиоизотопной продукции, а ее продукция поставляется в пятьдесят стран мира, подчеркнул вице-премьер.

«Чтобы компенсировать сейчас ряд номенклатуры, которая не производится, мы реализуем проекты по масштабированию серийного производства 16 видов медоборудования, в том числе это линейные ускорители, циклотроны, комплексы электронной лучевой терапии, а также аппараты МРТ, компьютерной томографии, эндоскопическая техника УЗИ и, что очень важно, расходных материалов к ним», — уточнил Манутров.

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