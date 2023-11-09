В Абхазии силовики ведут поиск неизвестных вооруженных людей в горах
Силовые структуры Абхазии ищут семерых, предположительно, вооруженных людей, замеченных местными жителями в горах республики. Об этом 8 ноября сообщил «Известиям» оперативный дежурный Службы государственной безопасности Республики Абхазия лейтенант Баздо.
«Да, имел место быть (инцидент. — Ред.). Все структуры выезжают, проверяют», — сказал он.
Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.
В МВД Абхазии уточнили «Известиям», что информация о проникновении диверсантов на данный момент не подтвердилась.
Ранее, 5 октября, МИД Грузии выразил обеспокоенность в связи с заявлением президента Абхазии Аслана Бжании о том, что республика разместит корабли Военно-морского флота (ВМФ) России. По его мнению, подобные действия нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии.
В этот же день Аслан Бжания рассказал «Известиям» о размещении нового пункта постоянного базирования ВМФ РФ на побережье Черного моря в Абхазии. Он также отметил поддержку России абхазским специалистам в прохождении повышения квалификации в учебных заведениях РФ.