МИД Грузии выразил беспокойство из-за слов главы Абхазии о базе ВМФ России

МИД Грузии 5 октября выразил обеспокоенность в связи с заявлением президента Абхазии Аслана Бжании о том, что республика разместит корабли Военно-морского флота (ВМФ) России.

«Выражаем обеспокоенность заявлениями российского оккупационного режима в Сухуми о размещении дополнительной российской военной базы на оккупированных территориях Грузии и включении неделимого Абхазского региона Грузии в инициированные Россией интеграционные процессы», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что подобные действия представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также попытку легитимизировать «оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона».

МИД призвал Россию соблюдать свои международные обязательства и выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года.

Ранее в этот день президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что на побережье Черного моря в стране появится новый пункт постоянного базирования ВМФ РФ. Соответствующее двустороннее соглашение уже подписано, указал глава республики.

Также 5 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопросы, которые касаются дислокации российских военных кораблей, находятся в компетенции Министерства обороны РФ.

Россия признала суверенитет Абхазии 26 августа 2008 года. В этом году в республике прошли торжественные мероприятия в честь 15-летия этого события. В настоящее время российские и абхазские военные совместно обеспечивают безопасность республики. Также границы Абхазии охраняют сотрудники пограничной службы ФСБ России.