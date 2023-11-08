В Абхазии сообщили о поисках вооруженных людей в горах республики
Силовые структуры Абхазии ищут семерых вооруженных людей, замеченных местными жителями в Гулрыпшском районе. Об этом 8 ноября, сообщил «Известиям» оперативный дежурный службе государственной безопасности республики Абхазия лейтенант Баздо.
По его словам, все ведомства выехали в район, где были замечены вооруженные люди. Подробности произошедшего в настоящее время уточняются.
В МВД Абхазии уточнили «Известиям», что информация о проникновении диверсантов на данный момент не подтвердилась.
Ранее, 5 октября, МИД Грузии выразил обеспокоенность в связи с заявлением президента Абхазии Аслана Бжании о том, что республика разместит корабли Военно-морского флота (ВМФ) России. По его мнению, подобные действия нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии.
В этот же день Аслан Бжания рассказал «Известиям» о размещении нового пункта постоянного базирования ВМФ РФ на побережье Черного моря в Абхазии. Он также отметил поддержку России абхазским специалистам в прохождении повышения квалификации в учебных заведениях РФ.