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Раненных в Донецке военкоров «Известий» доставили в Москву на лечение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Раненных в Донецке военкоров «Известий» Евгения Быковского и Алексея Полторанина доставили в Москву на лечение. Журналистов встретили на Казанском вокзале в среду, 8 ноября.

«Сейчас едем в Институт имени Склифосовского. Состояние уже хорошее, вот, видите, я уже сижу. Наступать, конечно, сложно, потому что у меня там гипс. <...> Чувствую себя уже более-менее: уже легче дышать, но тяжело ходить», — отметил Полторанин.

Он подчеркнул, что поскорее хочет «сменить больничную койку на домашнюю кровать» и увидеть жену и ребенка.

«Почти всю дорогу спал. Еще остались болевые ощущения, понятное дело, в животе, потому что только вчера перед транспортировкой из Донецка достали все жгуты, катетеры из живота, поэтому болевое ощущение еще, в принципе, в брюшной полости остались. <...> Настроение боевое, лечиться дальше», — рассказал Быковский.

Выйти из-под огня: в Донецке при обстреле пострадали журналисты «Известий»
Три корреспондента получили осколочные ранения при использовании ВФУ кассетных боеприпасов

Съемочная группа «Известий» пострадала во время обстрела ВСУ в Донецке 31 октября. Корреспондентов доставили в больницу. Полторанин был ранен в грудь и живот, Быковский получил осколочное ранение груди, а у Александра Мартемьянова были зафиксированы проникающие ранения бедер обеих ног.

1 ноября Полторанин рассказал, врачи республиканского травматологического центра оперативно оказали всю необходимую помощь и привезли в донецкую больницу имени Калинина, где ему удалили осколок из живота и диагностировали переломы левой руки, левой ноги без смещения костей.

В этот же день Быковский рассказал, что его тоже прооперировали, достав опасный осколок из района печени. Медики поставили ему дренаж для откачки крови.

Заместитель врача по медицинской части ДКТОМО (Донецкого клинического территориального медицинского объединения) Иван Плахотников подтвердил в разговоре с «Известиями», что Быковского и Полторанина ранило кассетными боеприпасами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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