В Гамбурге разрешили покинуть школу после сообщения о вооруженном захвате
Ученикам школы в Гамбурге, которую могли захватить двое вооруженных людей, разрешили покинуть здание после проверки спецназом. Об этом 8 ноября сообщила полиция Гамбурга.
«Спецназ завершил проверку помещений. Ученики в скором времени будут выведены из школы», — сообщило подразделение в X (бывшем Twitter).
Представитель пресс-службы полиции Хольгер Ферен отметил, что найти в школе следы, указывающие на местоположение злоумышленников, не удалось. Опросы учеников и учителей продолжаются.
Ранее в этот день газета Bild сообщила, что в школе Бланкенезе в Гамбурге забаррикадировались двое подростков с оружием. Предположительно, это были ученики в возрасте от 12 до 16 лет. Один из них якобы угрожал пистолетом учителю.
Ранее, 5 ноября, полиция арестовала вооруженного мужчину, который накануне выехал на автомобиле на взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Гамбурга со своим четырехлетним ребенком.
Из-за проникновения мужчины работа аэропорта Гамбурга была остановлена. Всё это время полиция вела с ним переговоры. Операция по задержанию нарушителя длилась 18 часов. Малолетняя девочка, находившаяся с мужчиной в машине, была освобождена.