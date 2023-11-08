Bild сообщила о забаррикадировавшихся в школе Гамбурга вооруженных людях

В одной из школ Гамбурга забаррикадировались двое вооруженных мужчин. Об этом 8 ноября сообщает газета Bild.

Согласно данным полиции, двое мужчин с оружием проникли на территорию школы Бланкенезе на улице Фрамштрассе, один из них угрожал пистолетом.

На данный момент к учебному заведению съехались патрульные машины со всего города. Спецназ ворвался в школу и обыскивает здание, добавили в издании.

По предварительным данным, школьному учителю угрожали пистолетом двое учеников школы.

Полиция эвакуировала нескольких школьников под конвоем. Их доставили в казармы на Осдорфер Ландштрассе, откуда их могут забрать родители, сообщило городское полицейское управление в соцсети Х (бывш. Twitter).

Ранее, 5 ноября, полиция арестовала вооруженного мужчину, который накануне выехал на автомобиле на взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта со своим четырехлетним ребенком.

Из-за проникновения мужчины работа аэропорта Гамбурга была остановлена. Всё это время полиция вела с ним переговоры. Операция по задержанию нарушителя длилась 18 часов. Малолетняя девочка, находившаяся с мужчиной в машине, была освобождена.