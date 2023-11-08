Под Киевом со здания почты сняли изображения Москвы и Санкт-Петербурга
Изображения Москвы и Санкт-Петербурга демонтировали с фасада здания почты в городе Бровары Киевской области. Об этом пишет 8 ноября Telegram-канал «Деколонизация. Украина».
Сообщение сопровождается соответствующими фотографиями, на которых рабочие на подъемнике снимают со стены здания два круглых диска с барельефами российской столицы и города на Неве.
Ранее в этот день сообщалось, что в украинском Львове демонтирован памятник первому в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой. Монумент, представляющий собой скульптуру из трех лучей-звезд и человека в скафандре, был установлен в 1983 году.
До этого, 4 ноября, в Киеве закончили демонтаж советской звезды со стелы в честь 60-летия Победы. Работы по демонтажу продолжались более трех часов.
С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.