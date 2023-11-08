Памятник советской женщине-космонавту демонтировали во Львове

Во Львове демонтировали установленный в 1980-х годах памятник советской женщине-космонавту. Об этом в среду, 8 ноября, сообщил телеканал НТА на своем сайте.

Монумент, представляющий собой скульптуру из трех лучей-звезд и человека в скафандре, был установлен в 1983 году.

Ранее улица, на которой располагался монумент, носила имя первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

На опубликованных каналом кадрах видно, как с помощью подъемного крана демонтируют памятник. Также на видео можно заметить, как некоторые элементы монумента срезают пилой.

Ранее, 4 ноября, сообщалось, что в Киеве закончили демонтаж советской звезды со стелы в честь 60-летия Победы. Работы по демонтажу продолжались более трех часов.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.