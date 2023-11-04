В Киеве со стелы в честь 60-летия Победы демонтировали советскую звезду

В Киеве закончили демонтаж советской звезды со стелы в честь 60-летия Победы. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

В начале года власти столицы Украины переименовали проспект и площадь Победы, названные в честь Победы СССР в Великой Отечественной войне, в Брестский проспект и Галицкую площадь.

Теперь с находящейся там стелы сняли советскую звезду. Работы по демонтажу продолжались более трех часов.

Ранее, 31 октября, в городе Запорожье снесли памятник поэту Александру Пушкину. Городской совет принял решение о сносе памятника 26 октября. Как отмечается, его демонтировали «в рамках процесса деколонизации».

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.