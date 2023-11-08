ЦБ установил курс доллара на 9 ноября в 92,2 рубля

Официальный курс доллара на 9 ноября установлен в 92,1973 рубля, снижение составило 0,2178 рубля. Об этом говорится в сообщении на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Курс евро регулятор установил в 98,4403 рубля, европейская валюта снизилась на 0,3460 рубля. Официальный курс юаня установлен на 9 ноября на уровне 12,6630 рубля.

Ранее в среду в ходе торгов на Московской бирже доллар опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября. Курс доллара расчетами «завтра» снижался на 28 копеек и торговался в 91,98 рубля.

Ранее, 7 ноября, глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что фундаментальный курс российской валюты по отношению к доллару составляет 85–90 рублей. Он отметил, что серьезных отклонений от этого диапазона «Сбер» не ожидает.

4 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что курс рубля сохранится в нынешних параметрах, так как сработали меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров.