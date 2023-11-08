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Доллар на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В ходе торгов на Московской бирже доллар в среду, 8 ноября, опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября. Это следует из данных на сайте торговой площадки.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14:52 снижался на 28 копеек и торговался на уровне 91,98 рубля.

Евро снизился на 52 копейки, курс составил 98,16 рубля. Юань подешевел на 5 копеек, до 12,63 рубля.

Ранее, 7 ноября, глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что фундаментальный курс российской валюты по отношению к доллару составляет 85–90 рублей. Он отметил, что серьезных отклонений от этого диапазона «Сбер» не ожидает.

В тот же день эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал «Известиям», что на укрепления рубля влияют жесткий цикл денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) РФ, нормативы репатриации выручки экспортерами, а также повышенные доходы корпораций.

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4 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что курс рубля сохранится в нынешних параметрах, так как сработали меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров.

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