Эксперты назвали причины укрепления рубля

На укрепления рубля повлияли жесткий цикл денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ) РФ, нормативы репатриации выручки экспортерами, повышенные доходы корпораций, рассказал «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер 7 ноября.

По данным сайта Мосбиржи, на 15:16 доллар достиг 92 рублей. Еще 23 октября американская валюта торговалась в районе 94 рублей.

«Добавляет негатива в курс инвалют фактор блокирующих санкций в отношении российской торговой инфраструктуры: меньше покупок инвалюты под иностранные бумаги — ниже давление на рубль. Как будет развиваться ситуация в будущем — посмотрим. Но сырьевая конъюнктура пока благоприятная, спред российской смеси с эталонами минимальный за год, внешнеторговая деятельность стабилизируется, импорт может замедлиться, а цикл ЦБ вряд ли изменится до конца первого полугодия 2024 года. И все эти факторы — в пользу рубля», — отметил эксперт.

В свою очередь, аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева уточнила, что 7 ноября ЦБ выпустит доклад о ДКП, в котором обозначит свои ожидания в отношении инфляционного давления, обновит или подтвердит макроэкономический прогноз, обозначит свой курс по денежно-кредитной политике.

«Прогнозы и риторика ЦБ могут оказать влияние на курс национальной валюты. Дальнейшее повышение ставок будет оказывать поддержку рублю, удержание ставок на текущем уровне или их снижение — наоборот», — объяснила она.

Кроме того, укреплению национальной валюты способствуют высокие цены на нефть, добавила Пырьева.

При этом ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков рассказал, что уже с 8 ноября давление на рубль начнут оказывать покупки Минфином валюты и золота для Фонда национального благосостояния. Предполагается, что ежедневный объем этих операций составит до 29,6 млрд рублей, что будет весьма существенно, отметил эксперт.

«Предположительно, покупки валюты и золота Минфином могут стабилизировать рубль на текущих значениях, или даже развернуть его на ослабление. Поэтому наиболее вероятна торговля в диапазоне 90–95 [рублей] за доллар», — заключил аналитик.

Ранее, 4 ноября, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали, наблюдается стабилизация курса нацвалюты. По его мнению, курс рубля сохранится в нынешних параметрах.