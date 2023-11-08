МИД сообщил о прекращении соглашения об открытии греческого генконсульства в Москве
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- МИД сообщил о прекращении соглашения об открытии греческого генконсульства в Москве
МИД России сообщил о прекращении соглашения от 2002 года между РФ и Грецией об открытии греческого генконсульства в Москве. Информация опубликована 8 ноября на портале правовой информации.
Действие соглашения прекращено с 1 ноября.
«1 ноября 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Греческой Республики об открытии генерального консульства Греческой Республики в Москве, заключенного в форме обмена нотами от 22 февраля 2002 года», — сказано в сообщении.
В июле стало известно, что Москва с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, а также высылает девять финских дипломатов в связи с ответными мерами на конфронтационные действия финских властей.
В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё заявили, что республика в ответ отзывает согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года.