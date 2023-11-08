Замглавы МВД Дагестана обвинили в получении взяток

Заместителю министра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову предъявлены обвинения по факту получения взятки и превышения должностных полномочий. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Исмаилова Р.И. до 2 января 2024 года включительно», — сказали в ведомстве.

Кроме того, обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьей о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и статьей о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), были предъявлены заместителю начальника следственного управления МВД по Дагестану полковнику юстиции Даглату Абдулгапурову, который также стал фигурантом дела.

О том, что в Дагестане задержан замглавы МВД республики Исмаилов, стало известно ранее, 7 ноября. По месту его жительства и работы провели обыски. Изначально причина следственных действий не называлась.

Позже в этот день в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) Дагестана сообщили, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту получения и дачи взятки в особо крупном размере.