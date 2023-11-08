G7 продлит заморозку активов России

Российские активы останутся замороженными, пока Москва не возместит ущерб, нанесенный Украине, говорится в совместной декларации встречи министров иностранных дел стран G7 («большой семерки») в Токио.

«Мы вновь подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России, находящиеся в наших юрисдикциях, останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит ущерб, который она нанесла Украине», — говорится в документе.

Кроме того, главы МИД G7 усилят ограничение доступа России к критически важным технологиям и товарам. Будет усилена координация стран в ограничениях.

«Мы предпримем дальнейшие действия для предотвращения уклонения и обхода наших мер против России», — отметили главы МИД стран G7.

Для снижения доходов России от экспорта будут активизированы консультации по металлам, энергетике и непромышленным алмазам, добытым или обработанным в РФ.

Как в этот день заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Украине замороженных активов РФ. По его словам, в Кремле давно наблюдают за такими попытками изъять российские активы. Это незаконно и противоречит всем возможным правилам.

Ранее, 7 ноября, комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который предусматривает передачу Украине российских активов. Отмечается, что решение о конфискации активов, которые находятся под американской юрисдикцией, сможет принимать президент США, после чего средства перейдут на «фонд поддержки Украины».

Кроме того, в законопроекте правительству США предписано возглавлять скоординированные международные санкции, которые будут направлены на заморозку российских активов совместно с партнерами, включая Европейский союз и «большую семерку».