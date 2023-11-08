Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Опорный пункт украинских военных под Красным Лиманом был уничтожен российскими танкистами Центрального военного округа в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом 8 ноября заявили в Минобороны РФ.

«В ходе прошедшего боевого дежурства танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт украинских боевиков, что было зафиксировано воздушными средствами объективного контроля», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, экипажи танков Т-80 ЦВО, которые несут боевое дежурство на краснолиманском направлении и поражают объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с закрытых огневых позиций, работают по навесной траектории. Они уничтожают разведанные цели на расстоянии до 5 км.

Огневые удары наносятся по позициям минометов, маршрутам эвакуации и ротации боевиков противника.

Ранее, 8 ноября, российские артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» на угледарском направлении. Из-за размытых дорог добраться до позиций артиллерии можно только на военном грузовике «Урал». Затем приходится идти пешком, шаг в шаг, так как лесополоса заминирована.

Также в этот день расчет разведчиков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружил бронеавтомобиль ВСУ западного производства возле лесопосадки, в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Десантники-противотанкисты с расстояния примерно 5 км уничтожили украинский бронеавтомобиль с помощью пуска управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» с выносной точки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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