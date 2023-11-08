AFP узнало о выделении Францией еще €200 млн для поддержки Украины

Правительство Франция выделит еще €200 млн для фонда поддержки Украины, чтобы руководство Киева смогло позволить себе и дальше закупать французские вооружения для украинской армии. Об этом 7 ноября сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на министра обороны страны Себастьяна Лекорню.

«Вы проголосовали в рамках комитета за поправку, позволяющую выделить новые €200 млн для фонда поддержки Украины», — приводятся в статье слова министра, обратившегося к членам парламента Франции.

Кроме того, Лекорню отметил, что руководство Парижа со своей стороны предоставит соответствующие кредиты на сумму, позволяющую Вооруженным силам Украины (ВСУ) закупаться французским вооружением.

До этого, 20 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на то, что ЕС с февраля 2022 года выделил на поддержку Украины почти $90 млрд. Из них $27 млрд — это поставки оружия, уточнила она.

Ранее, 13 октября, посол РФ во Франции Алексей Мешков в интервью «Известиям» выразил мнение, что Франция заинтересована в затягивании конфликта на Украине, и поэтому сложно представить, что Париж может выступить посредником в урегулировании кризиса.

Кроме того, он отметил, что руководство Франции ежемесячно поставляет Украине до 2 тыс. снарядов калибра 155 мм. Также Париж предоставил порядка 150 разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) киевскому режиму.

29 сентября стало известно, что министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню считает продажу вооружений Украине «хорошей возможностью» для оборонной промышленности страны.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.