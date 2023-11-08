Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +9 градусов 8 ноября
Общество
Умер замруководителя администрации Дагестана Даниил Рязанов
Общество
Штрафы за утечку персональных данных вырастут до десяти раз
Мир
СБ ООН не признал ХАМАС и «Хезболлу» террористическими организациями
Общество
Правительство не поддержало освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ
Мир
Россия и Индонезия договорились о прямых перелетах на Бали
Политика
Путин заявил о большом значении для РФ и Казахстана сохранения экосистемы Каспия
Мир
Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 8 ноября из-за ударов по Донецку
Общество
Полиция перестанет штрафовать по 46 составам правонарушений
Мир
Турция прекращает реализацию энергопроектов с Израилем
Общество
Путин назвал отношения с Токаевым дружескими
Происшествия
В Махачкале загорелся столярный цех
Мир
Израиль назвал условие гуманитарной паузы в Газе
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +9 градусов 8 ноября

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до +9 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 8 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +7…+9 градусов, ночью столбики термометров не опустятся ниже +3.

В Московской области днем прогнозируют +5…+10 градусов, ночью похолодает до +1.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление — 743–744 мм ртутного столба.

Жары не будет: куда поехать отдыхать осенью
Пляжный сезон на исходе, и на последние месяцы года лучше планировать другие активности

Ранее, 7 ноября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе в Москве ожидается достаточно хорошая и теплая для этого времени года погода — без ночных заморозков и преимущественно без сильных осадков. По его словам, только в выходные на этой неделе ожидаются сильные осадки, которые в основном выпадут в виде дождя.

Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, ночь на 7 ноября стала для жителей столицы самой теплой с 1954 года. Предыдущий рекорд принадлежит дате 7 ноября 1954 года, когда столбики термометров не опустились ниже +6,3 градуса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023