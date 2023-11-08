Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +9 градусов 8 ноября

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до +9 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 8 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +7…+9 градусов, ночью столбики термометров не опустятся ниже +3.

В Московской области днем прогнозируют +5…+10 градусов, ночью похолодает до +1.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление — 743–744 мм ртутного столба.

Ранее, 7 ноября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе в Москве ожидается достаточно хорошая и теплая для этого времени года погода — без ночных заморозков и преимущественно без сильных осадков. По его словам, только в выходные на этой неделе ожидаются сильные осадки, которые в основном выпадут в виде дождя.

Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, ночь на 7 ноября стала для жителей столицы самой теплой с 1954 года. Предыдущий рекорд принадлежит дате 7 ноября 1954 года, когда столбики термометров не опустились ниже +6,3 градуса.