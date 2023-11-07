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Синоптик спрогнозировал теплую погоду в Москве на этой неделе

Синоптик Шувалов: на этой неделе москвичей ждет достаточно теплая погода
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На этой неделе в Москве ожидается достаточно хорошая и теплая для этого времени года погода — без ночных заморозков и, преимущественно, без сильных осадков. Об этом «Известиям» 7 ноября рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, самый теплый день на этой неделе будет во вторник, 7 ноября, — ожидается около 9…11 градусов тепла, что на восемь градусов выше климатической нормы.

«Далее начнется постепенное понижение температуры. Так, в среду прогнозируется около +6…+8 градусов, а в четверг, пятницу, субботу и воскресенье — около +5…+7. Стоит отметить, что такие значения превышают климатическую норму на два–три градуса», — рассказал Шувалов.

По его словам, только в выходные на этой неделе ожидаются сильные осадки, которые, преимущественно, выпадут в виде дождя.

«Кроме того, согласно прогнозам, в воскресенье будет очень низкое атмосферное давление. Поэтому метеозависимым следует заранее подготовиться к этому дню», — подытожил синоптик.

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2 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зимой погода будет переменчивой. По его словам, температура зимой будет колебаться — около и выше нормы. Может быть то оттепель, то мороз, добавил Вильфанд.

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