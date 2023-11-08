Эксперт оценил попытки ВФУ создать плацдарм на правом берегу Днепра

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) настойчиво, не считаясь с потерями, пытаются перебраться на левый берег Днепра и создать там плацдарм, рассказал «Известиям» Владислав Шурыгин. Так он прокомментировал сообщение источников «Известий» о том, что утром 6 ноября ВФУ пошли в атаку на поселок и смогли занять часть домов и выйти к прибрежной дороге. Но сейчас они заблокированы и пока не могут подтянуть дополнительные резервы.

За ночь по местам сосредоточения ВФУ на противоположном берегу Днепра было нанесено несколько ракетных и авиационных ударов. Но полностью изолировать украинские части в поселке пока не удалось.

«То, что у украинских боевиков это получается и они продвигаются — говорит о проблемах, а также о том, что направление надо оценивать как опасное. Я не готов давать советы, но по крайней мере очевидно, что здесь вооруженные формирования Украины идут вперед. Будем ждать реакции наших сил», — объяснил он.

Также источники «Известий» отметили, что украинские подразделения переправились еще несколько дней назад в район Крынок и пытались атаковать поселок. Но были оттуда выбиты. А за выходные ВФУ провели накопление сил в лесном массиве на берегу реки.

Всего же за сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили до 760 бойцов ВФУ и 20 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 7 ноября.

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