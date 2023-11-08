В российских вузах начали готовить медиаполицейских

Программа бакалавриата «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности» запущена в РАНХиГС. Она стала первой в России по подготовке в вузах медиаполицейских — специалистов по борьбе с проявлениями экстремизма и преступлениями против личности, а также блокировке пиратского контента. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Российской академии народного хозяйства при президенте РФ.

По окончании обучения медиаполицейские могут получить специализацию в расследовании правонарушений в отношении граждан (кибербуллинг), юрлиц (пиратство) или государства (экстремизм).

Завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности ИПНБ РАНХиГС Лидия Малыгина напомнила, что медиабезопасность — это комплекс мер по защите государства, общества и человека в медиапространстве.

«В задачи «медиабезопасников» входит борьба с пропагандой терроризма, идеологии АУЕ (криминальной культуры), суицидов среди подростков, оскорблений чувств верующих. Это вопрос национальной безопасности. Именно поэтому программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета», — сказала она.

Роскомнадзор в августе 2023 года сообщил, что с начала 2022 года выявил и заблокировал 30 тыс. призывов к массовым беспорядкам, 190 тыс. материалов с недостоверной информацией, 85 тыс. материалов с элементами экстремистского контента.

Только в последние полгода объем негативного контента в интернете вырос более чем на 16% — это данные по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала «Известиям» руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина. Всего сотрудники центра за шесть месяцев 2023 года выявили около 20 тыс. таких материалов.

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Сетевые протоколы: в России начали учить на медиаполицейских