Реклама
Прямой эфир
Общество
Штрафы за утечку персональных данных вырастут до десяти раз
Мир
СБ ООН не признал ХАМАС и «Хезболлу» террористическими организациями
Общество
Правительство не поддержало освобождение работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ
Мир
Россия и Индонезия договорились о прямых перелетах на Бали
Политика
Путин заявил о большом значении для РФ и Казахстана сохранения экосистемы Каспия
Мир
Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 8 ноября из-за ударов по Донецку
Общество
Полиция перестанет штрафовать по 46 составам правонарушений
Мир
Турция прекращает реализацию энергопроектов с Израилем
Общество
Путин назвал отношения с Токаевым дружескими
Происшествия
В Махачкале загорелся столярный цех
Мир
Израиль назвал условие гуманитарной паузы в Газе
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде
Политика
Франция сорвала участие РФ в сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

Путин указал на готовность «Росатома» разработать проект АЭС для Казахстана

0
Фото: РИА Новости/Владимир Подоксенов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что российская корпорация «Росатом» готова разработать проект атомной электростанции (АЭС) для Казахстана. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном 8 ноября на сайте Кремля.

«Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства АЭС на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, госкорпорация «Росатом» готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности», — сказал российский лидер.

Также Путин отметил, что строительство АЭС на территории Казахстана увеличит «энергообеспеченность экономики» страны, а также создаст «мощный импульс» для всего социально-экономического развития республики.

«Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее»
Президент республики Касым-Жомарт Токаев — о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, инвестициях из РФ и председательстве страны в ШОС

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работавшие в октябре в Казахстане, одобрили площадку для строительства АЭС в республике. Они оценили как пригодную для строительства атомной станции площадку на территории села Улькен на юге страны.

Кроме того, 7 сентября в МИД Казахстана сообщили, что агентство оказывает руководству республики консультационную поддержку в связи с планами строительства атомной электростанции.

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также предлагал вынести на национальный референдум вопрос строительства АЭС в стране.

Тогда эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Известиям», что тема возведения АЭС обсуждается в республике давно, и, учитывая рост потребления энергии, Казахстану нужна она.

Однако в общественном мнении есть очень большие опасения по поводу любых ядерных объектов, поэтому президент страны предложил вынести данный вопрос на референдум. Ожидается, что дата проведения референдума будет объявлена после консультаций с обществом.

О том, что в стране задумались о строительстве АЭС, замминистра энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов сообщил еще 5 августа 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023