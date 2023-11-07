Биолог предупредил об опасности выращивания мискантуса в России

В случае продолжения глобального потепления, мискантус в России может стать таким же агрессивным сорняком, как борщевик Сосновского. Об этом в разговоре с «Известиями» 7 ноября предупредил директор Ботанического сада МГУ им. М..В. Ломоносова доктор биологических наук Владимир Чуб.

Ранее в этот день в пресс-службе Института цитологии и генетики Сибирского отделения (ИЦиГ СО) РАН сообщили, что в настоящее время в России формируется сеть предприятий, занимающихся производством и переработкой мискантуса в целлюлозу. Отмечалось, что с одного гектара плантаций этого растения получится в среднем до 4 т целлюлозы. Ее можно будет использовать в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Получение целлюлозы из мискантуса вместо древесины — более простой процесс, а соответственно и менее экономически затратный.

«Что касается безопасности разведения, то сейчас в России мискантус просто не успевает давать семена в течение вегетативного сезона. Но если и дальше продолжится потепление, то ситуация изменится. Тогда мискантус станет довольно агрессивным растением. Это необходимо учитывать, прежде чем запускать массовое выращивание. Иначе можем получить такой же сильный сорняк, как борщевик Сосновского», — заявил Чуб.

По его словам, в дикой форме это растение встречается в России на Дальнем Востоке. Известно два вида — это мискантус китайский и мискантус сахароцветковый.

«Эти растения выдерживают условия Новосибирска. Поэтому можно сказать, что эта культура достаточно морозоустойчивая и будет приживаться в большинстве регионов России», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что в целом эта культура хорошо известна в мире — в Европе давно выращивают мискантус гибридный, который ежегодно дает до 30 т соломы с гектара.

«То есть, это очень продуктивное растение. Стебли могут достигать в высоту 2,5 м. Убирают мискантус в виде сухой соломы поздней осенью или зимой, когда закончилась основная уборка урожая. В этом смысле это тоже очень удобная культура. Кроме того, в мискантусе, как и в других злаковых, мало лигнина — связующего вещества, которое необходимо растворять и вымывать при производстве целлюлозы. Поэтому изготовление этого материала из мискантуса может оказаться дешевле», — добавил Чуб.

Возможности переработки мискантуса, по его словам, довольно обширные: из него можно получать бумагу, ткани, упаковку, спирт, различные полимеры.

«Экономические оценок по разведению этого растения давать сложно. Потому что еще предстоит выведение районированных и акклиматизированных сортов. Когда их получим, тогда будет понятна рентабельность», — подытожил эксперт.

30 мая ТАСС сообщило, что экспертный совет партии «Единая Россия» поддержал пакет законопроектов, обязывающий граждан и юрлица проводить мероприятия по защите земель от зарослей инвазивных растений, в том числе борщевика, а также вводящий штрафы. Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев 1 июня в беседе с «Известиям» заявил, что введение требований по уничтожению борщевика в законодательные акты на федеральном уровне поспособствует скорейшему возвращению сельскохозяйственных угодий в оборот.