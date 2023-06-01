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Эколог поддержал идею о введении требований по уничтожению борщевика

Эколог Пинаев: уничтожение борщевика поспособствует возвращению сельскохозяйственных угодий в оборот
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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Введение требований по уничтожению борщевика в законодательные акты на федеральном уровне может быть вполне обоснованно и поспособствует скорейшему возвращению сельскохозяйственных угодий в оборот, заявил 1 июня в беседе с «Известиям» доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

30 мая ТАСС сообщил, что экспертный совет партии «Единая Россия» на заседании во вторник поддержал пакет законопроектов, обязывающий граждан и юридические лица проводить мероприятия по защите земель от зарослей инвазивных растений, в том числе борщевика, а также вводящий штрафы до 700 тыс. рублей за невыполнение таких мероприятий.

Как отметил Пинаев, борьба с борщевиком — действительно необходимая мера. Однако здесь есть свои сложности. В частности, из-за наличия эфирных масел, которые при попадании на кожу делают ее чувствительность к ультрафиолету, человек, пройдя через заросли этого растения и оказавшись под солнечными лучами, непременно получит ожоги.

«А из-за способности к быстрой регенерации и наращиванию биомассы его необходимо не просто выкашивать, но и выкорчевывать корни, не оставляя ни одной из частей растений на убранном пространстве. Также необходимо своевременно заниматься устранением борщевика — до цветения, иначе все старания будут напрасны», — отметил Пинаев.

В свою очередь, его коллега — заместитель директора Института экологии РУДН Ирина Головачёва — рассказала, что основная опасность борщевика заключается в том, что из-за быстрого роста и неприхотливости он способен вытеснять традиционные виды растений, разрушая устоявшиеся экосистемы.

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3 мая сообщалось, что в Московской области 14 участков передали в муниципальную собственность для уничтожения борщевика. Отмечалось, что общая площадь участков составляет порядка 1,2 тыс. га. Речь идет о земле в Талдоме, Павловском Посаде, Можайске и Мытищах.

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