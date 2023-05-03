Участки в Подмосковье передали муниципалитетам для уничтожения борщевика
В Московской области 14 участков передали в муниципальную собственность для уничтожения борщевика. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство имущественных отношений региона.
Общая площадь участков составляет порядка 1,2 тыс. га. Речь идет о земле в Талдоме, Павловском Посаде, Можайске и Мытищах. По словам главы Мособлимущества Натальи Адигамовой, ликвидация борщевика в Подмосковье является важной задачей, требующей комплексного подхода.
В 2022 году в муниципальную собственность передали 55 участков. Их площадь составляла больше 500 га.
Ранее сообщалось, что в 2023 году штраф для садоводов за наличие на участке карантинных растений, к которым относится борщевик, составляет 5 тыс. рублей.