Стало известно о разработке в России новой сельскохозяйственной культуры

В настоящее время в России формируется сеть предприятий, занимающихся производством и переработкой мискантуса в целлюлозу. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе Института цитологии и генетики Сибирского отделения (ИЦиГ СО) РАН.

По словам ученых, в Московской области запущен опытный завод, в Новосибирской области определена площадка, а в Калининградской области достигнута договоренность о создании завода.

В Институте цитологии и генетики СО РАН считают, что с одного гектара плантаций этого растения получится в среднем до четырех тонн целлюлозы. Ее можно будет использовать в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Получение целлюлозы из мискантуса вместо древесины — более простой процесс, а соответственно и менее экономически затратный.

Это многолетнее травянистое растение распространено во многих частях планеты — в Австралии, Азии, Африке. В России можно встретить вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis) на территории Приморского края.

В 2012 году ИЦиГ СО РАН вывел и запатентовал свой российский культурный сорт мискантуса «сорановский». Он адаптирован под наш климат и ежегодно давет урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ.

По сообщениям Института, индустриальный партнер ИЦиГ СО РАН запустил производство биоразлагаемой посуды из целлюлозы, получаемой при переработке этого растения. Отрабатываются технологии производства биоразлагемых упаковочных материалов, целлюлозного волокна для текстильной промышленности, а также переработки целлюлозного волокна в углеродное, широко востребованное в современных композитных материалах.

Планируется, что предприятия по производству целлюлозы из мискантуса будут производить по 10 тыс. т продукции в год. При этом каждый завод будет специализироваться на своем виде продукта.

В ИЦиГ СО РАН добавили, что завод в Московской области в настоящее будет экспериментально отрабатывать технологии для других площадок, но в дальнейшем там также будет создано крупное производство, первое из планируемой серии.

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