Рекордный урожай сахарной свеклы собрали в Рязанской области

Рекордный за последнее десятилетие урожай сахарной свеклы зафиксировали аграрии в Рязанской области. Всего собрано 371 тыс. т корнеплодов.

На текущий момент культуру убрали на 92% посевной площади. Об этом сообщает РИА «7 новостей». Большая часть урожая отправлена на переработку на Сотницынский сахарный завод, а также на предприятия в Тамбовской области.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что средний урожай за последние 10 лет составлял 282 тыс. т. Максимальный урожай ранее был зафиксирован в 2019 году, когда аграрии собрали 370 тыс. корнеплодов.

Помимо сахарной свеклы на 87% посевной площади собрали масличные культуры — подсолнечник, сою, рапс и лен. Всего получено 475 тыс. маслосемян. В минсельхозе считают, что по итогу сезона будет получен рекордный урожай.

Кукурузу удалось собрать на 20% площади. Урожай зерна, согласно прогнозам, превысит 2,8 млн т.

Ранее сообщалось, что в Орловской области аграрии заготовили свыше 1 млн т сахарной свеклы.