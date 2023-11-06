Мантуров рассказал о тестировании беспилотных тракторов и комбайнов

Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров в понедельник, 6 ноября, на выставке-форуме «Россия» рассказал о тестировании беспилотных тракторов и комбайнов.

«Сейчас мы уже делаем и тестируем в полях беспилотные трактора и комбайны. Они работают по принципу точечного земледелия, вносят удобрения, сажают семена, ориентируясь по спутниковой навигации с точностью до двух сантиметров. Это уже сегодняшняя реальность», — отметил он в рамках марафона общества «Знание».

Мантуров добавил, что для агропромышленного комплекса и сельского хозяйства промышленность производит оборудование для селекции, зернохранилищ, животноводства и птицеводства.

Накануне, 5 ноября, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на выставке-форуме «Россия» рассказал, что рост секторов российской экономики, обеспечивающих импортозамещение, составляет ежемесячно 5–7%. В частности, рост наблюдается в секторе производства оборудования, прежде всего в машиностроении. Также он отметил, что Россия вступила в этап укрепления суверенитета и создания всех элементов для его обеспечения.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября в День народного единства и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.