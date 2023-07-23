Трава, не расти: ученые из Крыма создают безопасные средства от сорняков

Крымские ученые создали новые безопасные средства для уничтожения сорняков. Эти препараты содержат в себе известное действующее вещество 2,4-Д, в малых концентрациях оно может стимулировать рост растений, а в больших — уничтожать их. Специалисты получили производное от этого химиката и сделали состав, который будет эффективно бороться с клевером, подорожником и другими мешающими росту культурных растений травами. Сельхозпроизводители уверены, что новое средство станет особенно востребовано в плодовых садах и ягодниках. Однако необходимо понять, не накапливается ли оно в почве .

Лютики-цветочки

Ученые Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского разрабатывают биологически безопасные гербициды, то есть средства для борьбы с сорняками . Препараты синтезированы на основе модифицированного соединения 2,4-Д — производного дихлорфеноксиуксусной кислоты , — которое сегодня входит в состав многих гербицидов. Уникальность новых средств в том, что при сохранении активности они проявляют меньшую токсичность , рассказали «Известиям» разработчики.

— С одной стороны, мы модифицировали это соединение, а с другой — использовали гипотезу, которая базируется на том, что в почвах в любом случае есть микроэлементы: кальций, натриевые соли, марганец, цинк и другие. И такие гербициды будут реагировать с этими компонентами , — сообщил «Известиям» директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Алексей Гусев. — Поэтому мы поставили перед собой две задачи: во-первых, узнать, как изменяется активность препарата при взаимодействии с почвенными металлами, а во-вторых, можно ли использовать этот продукт как самостоятельную добавку для борьбы с растениями .

В ходе исследований ученые получили новое органическое производное 2,4-Д, а также цинковые соединения на его основе и провели анализ общей токсичности . Он показал, что многие микроорганизмы воспринимают данное соединение как фактор роста, а некоторые начинают в нем активно размножаться .

Фото: ТАСС/dpa/Frank May

В итоге ученые установили, что новые соединения наиболее активно работают в борьбе с двудольными сорняками. Это растения из класса цветковых, группа которых отличается большим разнообразием форм и строения . К ней относятся подорожник большой, горошек мышиный, лютик полевой, клевер ползучий и многие другие знакомые всем садоводам представители флоры.

Справка «Известий» Гербициды — химические вещества, применяемые для уничтожения растительности. По характеру действия на растения делятся на препараты сплошного действия, убивающие все виды растений, и составы избирательного (селективного) действия, поражающие одни виды и не повреждающие другие.

И в саду, и в ягоднике

По словам разработчиков, сейчас специалисты должны проверить, как препарат будет воздействовать на микроорганизмы в почве, будет ли он в ней накапливаться и как отразится на последующей урожайности. Исследования продлятся несколько лет .

— Мы отобрали два препарата, которые проявляют максимальную активность, и планируем перевести их на полевые испытания , чтобы подтвердить или опровергнуть полученные в тепличных условиях результаты, — отметил Алексей Гусев.

Директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Алексей Гусев Фото: Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

Если появится новый гербицид против двудольных сорняков (а это основной вредитель в садах и ягодниках) с регистрацией для использования, это станет замечательной новостью , уверен главный технолог общества «Плодовое» Павел Тюрин. Раньше в этих случаях использовали гербицид на основе глифосатной кислоты, но теперь он признан вредным и запрещен в России для использования на садовых культурах, поскольку накапливался в почвах, рассказал эксперт.

— Вместо него сейчас применяются десиканты — это вещества контактного действия. Они прижигают траву на том месте, на которое попадают, но у них нет долгосрочного действия . Если появится новый зарегистрированный гербицид, сельхозпроизводителям станет гораздо легче , — подчеркнул Павел Тюрин.

Если предложенный гербицид будет действовать быстро, при этом оставаться экологически безвредным и после использования через короткое время распадаться, то он обязательно будет востребован в сельском хозяйстве , подтвердила заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ Татьяна Минкина.

2,4-Д — химический аналог гормонов роста — ауксинов. Они влияют на корни растений: в малых дозах стимулируют рост, в высоких — уничтожают их , пояснил старший преподаватель агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН имени Патриса Лумумбы Валерий Бурлуцкий.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Преимущества таких разработок в том, что они могут снизить дозу действующего вещества. Композиты с микроэлементами питания способны уменьшить токсичность для культуры и простимулировать ее рост, при этом сохраняя гербицидную активность к сорнякам . Также вещество усиливает использование внесенных удобрений, повышает их эффективность. При применении такого гербицида делают серию разведений — от самого концентрированного для сорняков до самого слабого для культурных растений , — сказал ученый.

Проект реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).