Израиль потратил $7 млрд резервов в надежде спасти курс шекеля

Израиль лишился $7 млрд валютных резервов из-за попыток центрального банка защитить шекель после начала эскалации конфликта. Об этом 7 ноября сообщило издание Bloomberg.

Так, резервы еврейского государства упали на $7,3 млрд до $191,2 млрд, то есть на 3,7%. На данный момент они находятся на самой низкой отметке за год, при этом все еще выше среднего показателя за последнее десятилетие.

Банк Израиля сообщил о пакете поддержки экономики вскоре после начала конфликта 7 октября. Он пообещал продать до $30 млрд валютных резервов и предоставить до $15 млрд посредством свопов.

При этом в прошлом месяце шекель упал до 4,08 за доллар, это был самый низкий уровень с 2012 года. Израильские акции и облигации также сильно пострадали из-за опасений трейдеров о возможности региональной эскалации конфликта.

По данным Bloomberg, за последние 10 дней активы и валюта страны немного выросли, поскольку появились признаки того, что конфликт ограничится операцией в Газе. Он также увеличил свой рост с конца октября до 6%, составив 3,85 шекеля за доллар.

Центральный банк заявил, что падение резервов произошло в основном из-за продажи иностранной валюты на сумму 8,2 миллиарда долларов, добавили в публикации.

Ранее, 25 октября руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала «Известиям» об экономических последствиях перерастания палестино-израильского конфликта в региональный. По ее мнению, главные угрозы несут спад туристических потоков, отложенные инвестиционные решения, рост стоимости страхования грузов и угроза усиления потоков беженцев.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге государства. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.