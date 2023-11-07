Военный рассказал о преимуществе вертолета Ми-26Т2В в зоне СВО

Основным преимуществом обновленного вертолета Ми-26Т2В является маневренность. Такое мнение заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин высказал во вторник, 7 ноября.

Он отметил, что Ми-26Т2В — это транспортный вертолет, а не боевой. И его сила состоит в том, что он очень вместительный и садится на маленькой площадке.

«Туда загружается личный состав, боевая техника, боеприпасы и тут же перебрасывается в то место линии боевого соприкосновения, где надо серьезно поддержать ресурсами наши подразделения. Это очень важно. Сегодня конфликты весьма стабильны по линии соприкосновения, а вот по переброске и маневрам личным составом они весьма подвижны. Эту функцию выполняет Ми-26Т2В, и надо сказать, что очень успешно», — объяснил военный эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Кошкин рассказал, что эта машина готовилась для высадки воздушных десантов в сложной ситуации, а другие российские вертолеты меньше подходят для этой задачи из-за больших габаритов.

«Ми-26Т2В и подвижный, и весьма маневренный, и тут же высаживает тактический десант, то есть то, что надо. На сегодняшний день это востребованный вертолет, и он выполняет поставленные перед ним непростые и очень важные боевые задачи», — заключил военный эксперт.

Ранее в этот день бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко рассказал «Известиям», что новый вертолет Ми-26Т2В позволяет быстро усилить тот или иной участок линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, сделать это неожиданно для противника.

Ранее, 27 октября, армейская авиация Воздушно-космических сил РФ приняла на вооружение новый серийный тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет Ми-26Т2В, который считается самым массивным транспортным вертолетом в мире, чья грузоподъемность составляет 20 т, передает RT.

Помимо прочего, Ми-26Т2В оборудован интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, позволяющим управлять машиной днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту. В состав экипажа входят пять человек.

В мае текущего года Ми-26Т2В был представлен в числе экспонатов международной выставки HeliRussia-2023, сообщает телеканал «Звезда». Также там можно было увидеть беспилотник вертолетного типа БАС-200, ударный вертолет Ка-52 и модернизированную версию боевого вертолета Ми-28НЭ, военно-транспортные машины Ми-17В-5 и Ми-171Ш, транспортно-боевой Ми-35М, легкий многоцелевой Ка-226Т.