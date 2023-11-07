Эксперты оценили эффективность действий нового вертолета Ми-26Т2В в зоне СВО

Новый вертолет Ми-26Т2В позволяет быстро усилить тот или иной участок линии боевого соприкосновения в зоне СВО, сделать это неожиданно для противника, рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

«Вертолет не боевой, а транспортный, может много увезти. Новая машина Ми-26Т2В будет перевозить личный состав, технику и боеприпасы непосредственно к передовой. Он может садиться на ограниченные площадки. Всё это позволяет быстро усилить тот или иной участок линии боевого соприкосновения, сделать это неожиданно для противника», — объяснил эксперт.

Таким образом эксперт прокомментировал информацию источников «Известий» о том, что Ми-26Т2В в течение последнего года активно применялся в зоне СВО. Помимо обычной перевозки техники, личного состава и грузов, вертолет-гигант несколько раз участвовал в боевых вылетах, действовал непосредственно в зоне действия зенитных комплексов противника. При этом высокую эффективность показал его бортовой комплекс обороны. Во многом именно это способствовало тому, что Минобороны приняло вертолет на вооружение и заказало его серийный выпуск, о чем ранее сообщал начальник армейской авиации ВКС генерал-майор Игорь Романов.

Председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев рассказал «Известиям», что Ми-26 может перевозить порядка 60 десантников, одну боевую машину десанта. Он также подтвердил информацию, что эти машины применялись в зоне СВО с 2022 года.

«Например, когда были проблемы на харьковском направлении, наши усиливали там группировку, перебрасывая подразделения с одного направления на другое», — отметил Юрьев.

Для высадки тактических воздушных десантов в сложившейся ситуации Ми-26Т2В, в отличие от маневренных Ми-8, не подходит — слишком большой и тихоходный для этого, указал он.



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